"Яндекс Афиша" инвестирует в развитие Дягилевского фестиваля

"Яндекс Афиша" запустит трехлетнюю программу сотрудничества с международным Дягилевским фестивалем, в рамках которого сервис поможет проекту развиваться, а также выступит эксклюзивным билетным оператором фестиваля, сообщает пресс-служба компании.
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