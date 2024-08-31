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Ждем бабье лето: синоптики дали прогноз на сентябрь в Самарской области

Ждем бабье лето: синоптики дали прогноз на сентябрь в Самарской области

Сентябрь — это месяц, когда природа начинает постепенно готовиться к осени, но в этом году, согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра России, нас ожидает особенно теплое начало нового сезона.

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