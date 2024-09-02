Билл Экман прогнозирует отток инвестиций в Бразилию на фоне закрытия Твиттера (Х)

Верховный суд Бразилии приказал заблокировать доступ к Твиттер (X) в стране из-за отказа компании назначить представителя для рассмотрения запросов об удалении аккаунтов, связанных с распространением политической дезинформации.
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