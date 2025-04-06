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Царьград

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Воздушная тревога в Киеве и других областях Украины: ночные события вновь потревожили граждан

Воздушная тревога в Киеве и других областях Украины: ночные события вновь потревожили граждан

В Киеве и на большинстве территорий Украины вновь прозвучала воздушная тревога. Сигналы тревоги зафиксированы с 04:57 по московскому времени.

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