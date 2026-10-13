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Царьград

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В Челябинске 300 домов останутся без воды на сутки

В Челябинске 300 домов останутся без воды на сутки

В северо-западной части Челябинска 14 октября с 10:00 на сутки отключат холодную воду почти в 300 жилых домах, поэтому МУП «ПОВВ» просит горожан заранее сделать запасы.

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