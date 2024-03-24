Связала стильный ковёр из шнура для подвязки растений

Добрый день, дорогие друзья! Я давно вынашивала идею связать стильный коврик из трикотажный пряжи. Много изучала и смотрела информацию в интернете на эту тему, думала над дизайном, и конечно же о том, где найти не очень дорогую трикотажную пряжу.