Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Natali Климова
    Какая разница - класть в пакет или в пакетницу, или в сумку? У меня для этого ящик отведенУ меня больше нет...
  • Елена Хараничева
    Есть же органайзеры. Я себе на вайлдберризе купила.У меня больше нет...
  • radiofree RF
    А в сумку нельзя пакеты складывать,надо изобрести велосипед?У меня больше нет...

Связала стильный ковёр из шнура для подвязки растений

Связала стильный ковёр из шнура для подвязки растений

Добрый день, дорогие друзья! Я давно вынашивала идею связать стильный коврик из трикотажный пряжи. Много изучала и смотрела информацию в интернете на эту тему, думала над дизайном, и конечно же о том, где найти не очень дорогую трикотажную пряжу.

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unarova Унарова
Молодчина!
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