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Дела наемников ВСУ из США Вардаро и Рида переданы в суд в ДНР

Дела наемников ВСУ из США Вардаро и Рида переданы в суд в ДНР

Уголовные дела американских наемников Роберта Вардаро и Бенджамина Рида, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданы в Верховный суд ДНР, прокуратура утвердила обвинительные заключения, сообщили в надзорном органе.

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