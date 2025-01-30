Дела наемников ВСУ из США Вардаро и Рида переданы в суд в ДНР

Уголовные дела американских наемников Роберта Вардаро и Бенджамина Рида, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданы в Верховный суд ДНР, прокуратура утвердила обвинительные заключения, сообщили в надзорном органе.
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