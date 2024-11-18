Саудовская Аравия оснастила южнокорейские системы залпового огня K239 Chunmoo дальнобойными ракетами CTM-290

Недавние изображения, опубликованные в социальных сетях, подтверждают, что Саудовская Аравия оснастила приобретенные у Южной Кореи системы залпового огня K239 Chunmoo тактическими баллистическими ракетами CTM-290.
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