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Тест PRIMPRESS: Что мы знаем о правильном похудении?

Тест PRIMPRESS: Что мы знаем о правильном похудении?

Все мы хотим иметь красивые и подтянутые формы, накачанные ягодицы, пресс и тонкую талию. Для достижения своих целей девушки готовы изнурять себя диетами, считать каждую съеденную калорию и часами проводить в тренажерном зале.

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