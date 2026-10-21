Были крики о помощи, но катер продолжал катать пострадавших: в Краснодарском крае у туристов оборвался трос от парашюта, и стропы ударили по людямКраснодарский краевой суд оставил в силе решение Темрюкского районного суда, признавшего Романа Безлепкина и Александра Семенцова виновными в преступлении.
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