Были крики о помощи, но катер продолжал катать пострадавших: в Краснодарском крае у туристов оборвался трос от парашюта, и стропы ударили по людямКраснодарский краевой суд оставил в силе решение Темрюкского районного суда, признавшего Романа Безлепкина и Александра Семенцова виновными в преступлении.