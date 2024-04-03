В Приангарье несколько фермеров отказались прививать животных от узелкового дерматита

В Ангарском округе несколько фермеров отказались прививать свою скотину от узелкового дерматита. По данным администрации «отказники» есть и в других муниципалитетах, что усложняет эпизоотическую ситуацию в Иркутской области.
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