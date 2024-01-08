Возвращение "адских молотилок": на тракторах, тягачах и новейших броневиках

В прошлом году подразделения российской армии, задействованные в специальной военной операции, продолжали применять "адские молотилки" - 57-мм орудия АЗП-57 отечественного зенитно-артиллерийского комплекса С-60.
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