Яхта потерпела бедствие у берегов Крыма

Ее удалось перехватить в десяти километрах от берега и благополучно отбуксировать в порт Феодосии. По сообщению министерства по чрезвычайным ситуациям, морское судно шло из Севастополя в Сочи, но в районе Крыма у катера сломался двигатель и его стало – течением и ветром – быстро сносить в открытое море.
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