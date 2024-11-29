«Мы не вернемся». Всплыло загадочное письмо странно погибшей наемницы ВСУ

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чвсатпкьл

Полное или частичное отсутствие мозга, одни рефлексы и инстинкты, собачка Павлова. И.П.Павлов установил, что всем животным присущи несколько видов деятельности: условные, безусловные и врожденные рефлексы; Но инстинкты не смогут всегда оставаться постоянными. Они меняются при изменении природных условий и внешних обстоятельств. Здравомыслие это то что отличает людей от животных. 🤣😂