Власти Великобритании сдержанно отреагировали на загадочную смерть в Киеве британской наемницы польского происхождения Кэтрин Мельничук, о которой ранее писал aif.
«Мы не вернемся». Всплыло загадочное письмо странно погибшей наемницы ВСУ
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Полное или частичное отсутствие мозга, одни рефлексы и инстинкты, собачка Павлова. И.П.Павлов установил, что всем животным присущи несколько видов деятельности: условные, безусловные и врожденные рефлексы; Но инстинкты не смогут всегда оставаться постоянными. Они меняются при изменении природных условий и внешних обстоятельств. Здравомыслие это то что отличает людей от животных. 🤣😂
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21 час.
Zoya
Хорошая русская пословица не яму другому сам в неё попадёшь
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11 час.
Z
Zoya
Не рой яму другому сам в неё попадёшь
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11 час.
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