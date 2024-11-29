Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • саша дмитренко
    а  работать  кто  будет???Киеву нужно налов...
  • Zoya
    Не рой яму другому сам в неё попадёшь«Мы не вернемся»....
  • Zoya
    Хорошая русская пословица не яму другому сам в неё попадёшь«Мы не вернемся»....

«Мы не вернемся». Всплыло загадочное письмо странно погибшей наемницы ВСУ

«Мы не вернемся». Всплыло загадочное письмо странно погибшей наемницы ВСУ

  Власти Великобритании сдержанно отреагировали на загадочную смерть в Киеве британской наемницы польского происхождения Кэтрин Мельничук, о которой ранее писал aif.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Полное или частичное отсутствие мозга, одни рефлексы и инстинкты, собачка Павлова. И.П.Павлов установил, что всем животным присущи несколько видов деятельности: условные, безусловные и врожденные рефлексы;  Но инстинкты не смогут всегда оставаться постоянными. Они меняются при изменении природных условий и внешних обстоятельств. Здравомыслие это то что отличает людей от животных. 🤣😂
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21 час.
Zoya
Хорошая русская пословица не яму другому сам в неё попадёшь
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11 час.
Z
Zoya
Не рой яму другому сам в неё попадёшь
Ответить
11 час.

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