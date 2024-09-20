Как ямальские предприятия снижают зависимость от импорта

После ввода санкций на предприятиях топливно-энергетического комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа основной акцент делается на переход к использованию отечественного программного обеспечения, включая системы автоматизации технологических процессов.
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