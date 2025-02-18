Медведев об ударе дронов ВСУ по насосной станции Каспийского консорциума: «Бешеное животное укусило хозяина» Перекачка нефти, принадлежащей группе зарубежных компаний, осуществляется по территории России, в частности, через насосно-перекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае.
Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Вот так и получается,что все профукали,а почему не лишить сейчас этих собственников тк они являютсяврагами нашего государства и поставляют вооружение нашим врагам во время войны.Что же мы всего боимся,а ведь это возможность вернуть свое. И какой идиот разрешил им стать хозяином этой кормушки ,лишив государства дополнительного дохода и населения тоже.Вот одна из причин,что простой народ нищий
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