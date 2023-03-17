Царьград

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Украина потеряла оружия за 13 месяцев спецоперации на 200 миллиардов долларов

Украина потеряла оружия за 13 месяцев спецоперации на 200 миллиардов долларов

При этом западные поставки вооружения армии Зеленского составили порядка 70 миллиардов долларов.Стало известно о том, столько Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли техники и вооружения за 13 месяцев проведения военной спецоперации.

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