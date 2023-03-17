Украина потеряла оружия за 13 месяцев спецоперации на 200 миллиардов долларов

При этом западные поставки вооружения армии Зеленского составили порядка 70 миллиардов долларов.Стало известно о том, столько Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли техники и вооружения за 13 месяцев проведения военной спецоперации.