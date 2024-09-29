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Владислав Радимов поделился мнением о матче «Краснодар» - «Зенит» в Премьер-лиге

Владислав Радимов поделился мнением о матче «Краснодар» - «Зенит» в Премьер-лиге

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил встречу десятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».

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