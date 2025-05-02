Марко Рубио сосредоточил в руках четыре ключевые должности США

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 1 мая президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности советника по национальной безопасности, заменив Майка Уолтца, отправленного в отставку после скандала с утечкой секретной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии