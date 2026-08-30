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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ростов» о словах Федотова про пенальти в игре с «Краснодаром»: «Недостаточный контакт уже не в моде, теперь в тренде «неизбежный» и «неожиданный». Какие же креативные у нас бывшие арбитры»

«Ростов» выложил пост об отмене пенальти в свою пользу в игре с « Краснодаром » (0:1). На 82-й минуте матча 6-го тура Альфа-Банк РПЛ Кевин Ленини наступил на ногу Ивану Комарову .

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