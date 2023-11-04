Сахарный удар. До какого возраста детям вредны сладкие подарки на Новый год

Многие родители догадываются, что содержимое новогодних подарков не сильно полезно. Но как нарушить традицию, и не купить его, не порадовать ребенка? А между тем, этот как раз тот обычай, который «деспот меж людей», и радость эта — со слезами на глазах.
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