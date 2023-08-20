Смотришь новости: Г-сподь всемогущий, кто эти люди, которые то ли управляют миром, то ли делают вид, что им управляют, то ли и в самом деле в это верят, обладая интеллектом бритого ёжика, обаянием скунса и широтой видения и прозорливостью от природы слепого крота?! Про американских политиков всё ясно - достаточно на Байдена взглянуть.
Бедный, бедный этот мир!
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А я почему то не удивлена "кадрами" в западной политике. Политика всегда считалась "грязным делом", а западная политика похоже в этом побила все рекорды. Следует обладать определённым складом ума и характера, чтобы суметь балансировать на грани... про западных политиков такого не скажешь... для них оправданием служит выражение: "вы не понимаете - это другое", когда их тыкают носом... ну, знаете во что.
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12 час.
Андрей Стасюк
Это бред сумашедшего... Набор слов и предложений... Из всей статьи я понял, что мир бедный... И то что Сатановский считает себя умным человеком... Видимо уже С клиповым мышлением... Потому что разогнаться за его мыслями не возможно...
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8 час.
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