Закон и Порядок

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Бедный, бедный этот мир!

Бедный, бедный этот мир!

Смотришь новости: Г-сподь всемогущий, кто эти люди, которые то ли управляют миром, то ли делают вид, что им управляют, то ли и в самом деле в это верят, обладая интеллектом бритого ёжика, обаянием скунса и широтой видения и прозорливостью от природы слепого крота?! Про американских политиков всё ясно - достаточно на Байдена взглянуть.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А я почему то не удивлена &quot;кадрами&quot; в западной политике. Политика всегда считалась &quot;грязным делом&quot;, а западная политика похоже в этом побила все рекорды. Следует обладать определённым складом ума и характера, чтобы суметь балансировать на грани... про западных политиков такого не скажешь... для них оправданием служит выражение: &quot;вы не понимаете - это другое&quot;, когда их тыкают носом... ну, знаете во что.
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12 час.
Андрей Стасюк
Это бред сумашедшего... Набор слов и предложений... Из всей статьи я понял, что мир бедный... И то что Сатановский считает себя умным человеком... Видимо уже С клиповым мышлением... Потому что разогнаться за его мыслями не возможно...
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8 час.

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