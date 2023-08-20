Бедный, бедный этот мир!

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ А я почему то не удивлена "кадрами" в западной политике. Политика всегда считалась "грязным делом", а западная политика похоже в этом побила все рекорды. Следует обладать определённым складом ума и характера, чтобы суметь балансировать на грани... про западных политиков такого не скажешь... для них оправданием служит выражение: "вы не понимаете - это другое", когда их тыкают носом... ну, знаете во что.