Диетолог Писарева: во время Великого поста важен растительный белок в рационе

Во время Великого поста важно восполнять дефицит животного белка в организме. Сделать это можно, добавив в рацион высокобелковые растительные продукты – это позволит сбалансировать питание и не нанести вред здоровью, рассказала RT нутрициолог и диетолог Ирина Писарева.