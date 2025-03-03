Диетолог Писарева: во время Великого поста важен растительный белок в рационе

Во время Великого поста важно восполнять дефицит животного белка в организме. Сделать это можно, добавив в рацион высокобелковые растительные продукты – это позволит сбалансировать питание и не нанести вред здоровью, рассказала RT нутрициолог и диетолог Ирина Писарева.
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