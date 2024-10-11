РИА Новости: военные ВСУ навели на себя российский дрон, снимая ролик для TikTok

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, снимая друг друга на видео возле командно-наблюдательного пункта в районе населенного пункта Горняк в Донецкой народной республике, привлекли внимание операторов ударных беспилотников российской армии и навели на себя удар.
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