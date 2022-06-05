New York Times: США пора перестать поддерживать Киев оружием

Global Look Press/Lance Cpl. Emily Weiss/Keystone Press Agency Соединенным Штатам пора перестать поставлять вооружение Украине и задуматься надо более разумной стратегией урегулирования конфликта, заявил колумнист New York Times Росс Даутхэт.
Global Look Press/Lance Cpl. Emily Weiss/Keystone Press Agency Соединенным Штатам пора перестать поставлять вооружение Украине и задуматься надо более разумной стратегией урегулирования конфликта, заявил колумнист New York Times Росс Даутхэт.
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