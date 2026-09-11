Колумбия: один человек погиб и двое других получили ранения на дороге между городом Тибу и районом Ла-Габарра в муниципалитете Тибу, департамент Норте-де-Сантандер, по состоянию на полдень из-за минного поля, предположительно созданного боевиками Армии национального освобождения (ELN).