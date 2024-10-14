Уничтожены окруженные группировки ВСУ в Курской области: первые итоги наступления армии России Юлия СоколоваТолько вчера украинские источники бились в истерике из-за котла, в котором оказались подразделения бандеровцев в населенных пунктах Толстый Луг и Любимовка.
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