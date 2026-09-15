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Антифашист

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Лавров: насильственная мобилизация на Украине скоро дойдёт и до женщин

Лавров: насильственная мобилизация на Украине скоро дойдёт и до женщин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском «круглом столе» по ситуации вокруг Украины, заявил, что принудительная мобилизация на Украине вскоре затронет и женщин.

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