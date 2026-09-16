Народный фронт направил 200 аптечек на участки в ДНР

Народный фронт обеспечил избирательные участки в ДНР 200 аптечками для безопасности думских выборов. Дополнительные комплекты укомплектованы перевязочными материалами, инструкциями.
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