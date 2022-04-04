SPLETNIK

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Премия "Грэмми-2022": полный список победителей и главные моменты

Премия "Грэмми-2022": полный список победителей и главные моменты

Ночью в Лас-Вегасе прошла 64-я ежегодная музыкальная премия "Грэмми". Spletnik рассказывает, кто получил награды и чем запомнилась церемония в этом году.

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