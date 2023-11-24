Аналитик NI рассказал, как действовать США, чтобы поссорить Россию и Китай

Глобальный мир переживает соперничество великих держав. Это выражается в постоянном возникновении горячих точек и конфликтов с боевыми действиями, а также в том, что ни один из них пока не закончился счастливым концом, то есть устойчивым перемирием со снятием противоречий его породивших.
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