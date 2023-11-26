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Браташ о 2:3 от «Автомобилиста»: «Очевидные вещи приводят к нашим регулярным поражениям в овертаймах. Будем работать над этим»

«Мы рады любым очкам, которые удается завоевать. Двоякое чувство, как и после прошлой игры [1:2 от «Локомотива» в овертайме].

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