Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Все указанные фильмы" миллиардеры" абсолютная, без культурная хрень ! Игра на эмоциях - не более того, Для разума и д...Список русских фи...
  • Игорь Кузнецов
    Это позитивные факты. Но пока Астана не определится с "главным вектором" своей политики в мировой торговле, вступлени...Токаев чувствует ...
  • Модест
    Даже не смешной вопрос. ОДКБ был нужен, чтобы эти обезьянки в другие альянсы не полезли. Но пиндосы всё равно перекуп...Россия под атакой...

В ТРЁХ РЕГИОНАХ РОССИИ ВВЕЛИ РЕЖИМ КТО. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И ПОЧЕМУ ЕГО ПРИШЛОСЬ ОБЪЯВИТЬ?

В ТРЁХ РЕГИОНАХ РОССИИ ВВЕЛИ РЕЖИМ КТО. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И ПОЧЕМУ ЕГО ПРИШЛОСЬ ОБЪЯВИТЬ?

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Сауляк
Все верно! Отголосок из прошлого, был уже один &quot;Курск&quot;!
Ответить
19 час.
Лариса Сауляк
👍Беда!
Ответить
19 час.
А
Александр
Там была одна оценка заслуг - размеры и качество особняков, показуха на выставках.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх