Памятник выдающему хирургу Федору Углову открыли в Киренске

22 октября в Киренске открыли памятник хирургу и академику Федору Углову. В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, мэр Киренского района Кирилл Свистелин, глава города Александр Вициамов, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности ИГМУ Владимир Демаков, представители медицинского сообщества и местные жители.