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Мелания Трамп своим появлением удивила народ на митинге мужа – NYP

Мелания Трамп своим появлением удивила народ на митинге мужа – NYP

Мелания Трамп своим появлением удивила народ на митинге мужа – NYP AlexCoderМелания Трамп своим появлением удивила народ на митинге мужа – NYP AlexCoder Люди были крайне поражены Появление Мелании Трамп на митинге супруга в Нью-Йорке стало неожиданностью для публики и повергло ее в шок.

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