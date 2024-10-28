Мелания Трамп своим появлением удивила народ на митинге мужа – NYP AlexCoderМелания Трамп своим появлением удивила народ на митинге мужа – NYP AlexCoder Люди были крайне поражены Появление Мелании Трамп на митинге супруга в Нью-Йорке стало неожиданностью для публики и повергло ее в шок.
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