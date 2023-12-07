Развожаев предупредил жителей об учебных стрельбах в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей, что в городе в районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава ВС России со стрельбой из штатного вооружения.
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