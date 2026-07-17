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Царьград

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ВТБ выдаст бизнесу 25 млрд рублей по новой льготной программе МСП

ВТБ выдаст бизнесу 25 млрд рублей по новой льготной программе МСП

В рамках запуска новой программы Корпорации МСП и Банка России по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства бизнесу становится доступен инструмент финансирования оборотных средств.

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