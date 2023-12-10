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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Аналитики «Сбермаркета» рассказали, сколько будут стоить новогодние салаты

Аналитики «Сбермаркета» рассказали, сколько будут стоить новогодние салаты

Аналитики «Сбермаркета» рассказали «Известиям», сколько будут стоить новогодние салаты. Оливье. В 2023 году ингредиенты для классического рецепта с колбасой на шесть порций обойдутся в 406 рублей (800 г картофеля, 300 г вареной колбасы, 200 г моркови, шесть яиц, 300 г соленых огурчиков, 75 г репчатого лука, 120 г консервированного горошка и 200 г майонеза для заправки).

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