Аналитики «Сбермаркета» рассказали, сколько будут стоить новогодние салаты

Аналитики «Сбермаркета» рассказали «Известиям», сколько будут стоить новогодние салаты. Оливье. В 2023 году ингредиенты для классического рецепта с колбасой на шесть порций обойдутся в 406 рублей (800 г картофеля, 300 г вареной колбасы, 200 г моркови, шесть яиц, 300 г соленых огурчиков, 75 г репчатого лука, 120 г консервированного горошка и 200 г майонеза для заправки).