Нейросети следят за дорогами, мусором и даже питомцами: опыт Нижегородской области

Несмотря на отсутствие отдельной бюджетной строки, Нижегородская область демонстрирует активное развитие ИИ-проектов, интегрируя их в общие программы цифровизации и создавая благоприятные условия для технологических компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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