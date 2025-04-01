Ученые воссоздали внешность жившего 16 лет назад человека

Ученые из Китая воссоздали внешность человека, жившего 16 тысяч лет назад в эпоху палеолита. Они сделали это при помощи современных 3D-технологий, исследование выпустил Journal of Archaeological Science (JAS).
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