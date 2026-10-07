Рябков: РФ уважает выбор бразильского народа на выборах президента

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва с уважением относится к тому, как народ Бразилии проголосует на президентских выборах, и намерена и дальше укреплять связи с этой страной.
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