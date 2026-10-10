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Царьград

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"Уничтожить": Первый приказ Путина "генералу Армагеддону". "Это была пристрелка". Срочное обращение к жителям Славянска

"Уничтожить": Первый приказ Путина "генералу Армагеддону". "Это была пристрелка". Срочное обращение к жителям Славянска

Самое долгожданное кадровое решение в СВО, похоже, обретает очертания. Задача сформулирована предельно жёстко, а то, что происходит в небе над Днепром, – лишь прелюдия.

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Валерий Тимофеев

Мне не чуждо человеческое отношение к людям, но укронацисты, это не люди, конченные звери и их место в земле с осиновыми колами!! Наши деды не добили их, наша задача уничтожить всю эту мразь под корень! 😡🇧🇬