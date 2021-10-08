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На Дальнем Востоке транспортные полицейские стали гостями торжественных мероприятий, организованных по случаю 80-й годовщины образования Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности

На Дальнем Востоке транспортные полицейские стали гостями торжественных мероприятий, организованных по случаю 80-й годовщины образования Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности

Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из отдела полиции № 3 УМВД России по городу Хабаровску и представителями администрации индустриального района города, провели встречу со студентами Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности.

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