На Дальнем Востоке транспортные полицейские стали гостями торжественных мероприятий, организованных по случаю 80-й годовщины образования Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности

Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из отдела полиции № 3 УМВД России по городу Хабаровску и представителями администрации индустриального района города, провели встречу со студентами Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности.