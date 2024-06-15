Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Vasily Golov
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Город Кувшиново, переименования в Бердянске и большевики о русской истории

Город Кувшиново, переименования в Бердянске и большевики о русской истории

1. Ещё один пример эксплуатации рабочих ненасытными капиталистами. В ходе эксплуатации капиталисты заодно строили фабрики, на которых работали эти рабочие, и основывали города, где они жили (ссылка): Как бы странно это ни звучало, но в России существует всего лишь один город, который построила женщина.

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