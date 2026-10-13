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Царьград

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Эпидемиолог Новоселов: COVID-19 сегодня похож на обычную ОРВИ

Эпидемиолог Новоселов: COVID-19 сегодня похож на обычную ОРВИ

Эпидемиолог Валерий Новоселов считает, что COVID-19 за время циркуляции стал во многом похож на сезонные ОРВИ, поэтому заболевшей в Китае жительнице Новосибирска не требуется особого беспокойства.

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