Барнаульца возмутил баннер ко Дню Победы на здании Минобрнауки Алтайского края

Он предположил, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте" На здании Министерства образования и науки Алтайского края разместили баннер ко Дню Победы.
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