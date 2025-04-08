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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульца возмутил баннер ко Дню Победы на здании Минобрнауки Алтайского края

Барнаульца возмутил баннер ко Дню Победы на здании Минобрнауки Алтайского края

Он предположил, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте" На здании Министерства образования и науки Алтайского края разместили баннер ко Дню Победы.

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