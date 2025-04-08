Барнаульца возмутил баннер ко Дню Победы на здании Минобрнауки Алтайского края

Он предположил, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте" На здании Министерства образования и науки Алтайского края разместили баннер ко Дню Победы.