Боксёр Денис Бойцов по прозвищу «русский Тайсон» умер в 40 лет. Он скончался спустя 11 лет после жестокого избиения, в результате которого остался инвалидом.
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