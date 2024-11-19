Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в латексном прозрачном наряде

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).