Линц (WTA). 1/2 финала. Александрова сыграет с Муховой, Ястремская – с Таусон

Сетка турнира здесь. Upper Austria Ladies Linz Линц, Австрия 27 января – 2 февраля 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 долларов Крытые корты, хард 1/2 финала Каролина Мухова (Чехия) Екатерина Александрова (Россия) Дата проведения 1 февраля, 17.
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