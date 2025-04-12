Легкая атлетика в воскресенье ограничит дорогу на Крестовском В Петербурге 13 апреля пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике "Кубок России по полумарафону".
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Легкая атлетика в воскресенье ограничит дорогу на Крестовском В Петербурге 13 апреля пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике "Кубок России по полумарафону".